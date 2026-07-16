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Çekici ile çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

Çekici ile çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde çekici ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde çekici ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Sakarya-Karasu yolu üzerinde bulunan Üçyol Kavşağı'nda meydana gelen kazada, A.A. (45) idaresindeki 54 AAK 257 plakalı Mercedes marka otomobil ile A.H.E. (22) yönetimindeki 26 AJE 950 plakalı Peugeot marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri hususa ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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