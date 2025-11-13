Karasu'da Baca Temizliği Yangın Korkusuna Yol Açtı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir binanın dördüncü katında yapılan baca temizliği sebebiyle çıkan duman, vatandaşlar tarafından yangın zannedilerek itfaiyeye bildirildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, dumanın temizlikten kaynaklandığını belirledi.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde 5 katlı binanın dördüncü katında yapılan baca temizliği neticesinde çıkan dumanı yangın sanan vatandaşlar adeta ortalığı ayağa kaldırdı.
Yalı Mahallesi Plaj Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın dördüncü katında yapılan baca temizliği neticesinde çıkan dumanı, yoldan geçen geçen vatandaşlar yangın sanarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken mahalleli sokağa döküldü. Yapılan inceleme neticesinde dumanların baca temizliğinden çıktığı teyit edildi. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa