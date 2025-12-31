Haberler

52 yıl kesinleşmiş hapsi olan şahıs Sakarya'da yakalandı

Güncelleme:
Sakarya'nın Karasu ilçesinde 60 ayrı suç kaydı ve 52 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından belirlenen adrese düzenlenen operasyonla Ö.Ö. (45) yakalandı. Yapılan incelemede, şahsın 60 adet suç kaydı bulunduğu ve hakkında 52 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
