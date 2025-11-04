Karasu'da 59 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki gündür kendisinden haber alınamayan 59 yaşındaki adam, evine ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Karasu ilçesi Karasu Mahallesi'nde evinde yalnız yaşayan 59 yaşındaki Sezai Çelik, iki gündür mahalle kahvesine çıkmayınca komşularının dikkatini çekti. Mahalleli, Çelik'ten haber alamayınca endişelenerek evine gitti. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Sezai Çelik'i yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cansız bedeni, Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA