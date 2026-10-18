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Karapınar'da üç tekerlekli motosiklet römorka çarptı, sürücünün hayati tehlikesi var

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Konya'nın Karapınar ilçesinde üç tekerlekli motosiklet, park halindeki yarı römorka çarptı ve sürücü yaralandı. İlk müdahalenin ardından Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, Konya'ya sevk edildi; sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, üç tekerlekli motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Yeni Mahalle Akın Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. yönetimindeki üç tekerlekli motosiklet, Akın Caddesi'nden Kabristanlık Caddesi istikametine seyir halindeyken yolun sağ tarafında park halindeki yarı römorka çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Konya'ya sevk edilen sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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