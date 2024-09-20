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Karapınar'da trafik kazası: Bir ölü, bir yaralı

Karapınar'da trafik kazası: Bir ölü, bir yaralı
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Konya'nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin ağaçlara çarpması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı. Kaza nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki ağaçlara çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Karapınar-Konya karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Ç. (27) idaresindeki 42 ASY 840 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Kazada sürücü Osman Ç. yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan Engin Can Demirtepe (26) olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Osman Ç., ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayatını kaybeden Engin Can Demirtepe'nin cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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