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Karapınar'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Karapınar'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Karapınar Konya Kara yolu Merdivenli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.K. idaresindeki 31 UL 992 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole indi. Kazada sürücü D.K. ile otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesinde kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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