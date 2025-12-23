Haberler

Karapınar'da pancar yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde pancar yüklü bir tırın devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 10.45 sıralarında ilçeye bağlı Eşeli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. idaresindeki 42 AOH 705 plakalı şeker pancarı yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, tırda yolcu olarak bulunan İ.Ö. yaralandı. Yaralı şahıs sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı İ.Ö.'nün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, tırdaki şeker pancarı olay yerinde yapılan çalışmanın ardından başka bir araca aktarıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

