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Konya'da İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Konya'da İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Konya'nın Karapınar ilçesinde, Konya Caddesi ile Karaman Caddesi'nin kesiştiği kavşakta M.İ. yönetimindeki 42 ZF 329 plakalı otomobil ile M.T.T. idaresindeki 42 JA 107 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü M.T.T. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Konya Caddesi ile Karaman Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.İ. yönetimindeki 42 ZF 329 plakalı otomobil, Konya Caddesi üzerinde bulunan kavşaktan geçtiği sırada, Karaman Caddesi'nden gelen M.T.T. idaresindeki 42 JA 107 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü M.T.T. yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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