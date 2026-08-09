Karapınar'da Ot Yangını Kontrol Altına Alındı

Konya'nın Karapınar ilçesinde çıkan ot yangını, geniş bir alana yayılmadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Acıgöl mevkisinde çıktı. iddiaya göre, sigara izmaritinin otluk alana atılması sonucu çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle otluk alana yayıldı. İhbar üzerine yangın mahalline itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, daha geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı