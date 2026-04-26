Karapınar’da motosiklet-otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.K. idaresindeki plakasız motosiklet ile S.N. yönetimindeki 42 AHS 914 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Ş.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının burada yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı