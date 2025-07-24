Karapınar'da İnşaat Alanında Yangın Paniği

Karapınar'da İnşaat Alanında Yangın Paniği
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Konya'nın Karapınar ilçesinde inşaatı devam eden bir apartmanın önünde bıraktığı tahta paletlerin alev almasıyla çıkan yangın, çevredeki vatandaşları paniğe sevk etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde inşaatı devam eden bir apartmanın önünde bırakılan tahta paletlerin alev almasıyla çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, Karapınar ilçesine bağlı Apak Mahallesi'nde inşaatı devam eden bir apartmanın önünde çıktı. Edinilen bilgiye göre, apartmanın önünde inşaat malzemelerden kalan tahta paletlerde yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürüldü.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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