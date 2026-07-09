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Karapınar'da iki kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Karapınar'da iki kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
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Konya'nın Karapınar ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Fevzi Paşa Mahallesi Eşeli Caddesi ile 129533. Sokak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.E. yönetimindeki 07 AVA 843 plakalı kamyonet, Eşeli Caddesi üzerinde Karapınar istikametine seyir halindeyken kavşağa geldiği sırada 129533. Sokak üzerinde ilerleyen M.S. idaresindeki 42 AIA 267 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, M.S. ile araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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