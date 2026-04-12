Konya'da ehliyetsiz sürücülerin kazası: 1 yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde iki ehliyetsiz sürücünün karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Timur Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.S. idaresindeki 42 CCL 10 plakalı otomobil, Timur-Ayırt Caddesi kavşağında M.T. yönetimindeki 42 JF 065 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerince yapılan incelemede, her iki sürücünün de ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı