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Karapınar'da huzur uygulaması: Drone destekli denetim

Karapınar'da huzur uygulaması: Drone destekli denetim
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Konya'nın Karapınar ilçesinde polis ekipleri, asayiş ve trafik denetimlerini drone desteğiyle gerçekleştirdi. Uygulamada haklarında yakalama kararı bulunan kişiler gözaltına alındı, çok sayıda kişiye adli ve idari işlem yapıldı. Emniyet yetkilileri, huzur uygulamalarının aralıksız süreceğini açıkladı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde polis ekipleri tarafından ilçe genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Asayiş, trafik ve genel güvenliğe yönelik çok sayıda polisin görev aldığı denetimler, dron desteğiyle havadan da takip edildi. İlçenin farklı noktalarında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uygulamalarda sürücüler, araçlar ve şüpheli görülen kişiler denetlendi. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde, haklarında yakalama kararı bulunan kişiler gözaltına alınırken, çeşitli suç ve ihlaller nedeniyle çok sayıda kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Emniyet yetkilileri, bu tür huzur uygulamalarının vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, suçun önlenmesi ve aranan şahısların yakalanması amacıyla aralıksız devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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