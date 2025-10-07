Haberler

Karapınar'da Gurbetçi Aile Bataklığa Saplandı, Kurtarma Operasyonu Başlatıldı

Fransa'dan dönen bir gurbetçi ailenin Meke Gölü'nde bataklığa saplanan aracı, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı. Olay sonrası aile hakkında adli işlem başlatıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde 1. derece sit alanındaki Meke Gölü'nde bataklığa saplanan gurbetçi ailenin aracı iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Fransa'dan gelen gurbetçi ailenin pikap türü aracı kuruyan göl tabanına indiği sırada bataklığa saplandı. Yasak olmasına rağmen gölün kuruyan kısmına araçla inen aileye ilk olarak bir vatandaş traktörle yardım etmeye çalıştı ancak traktör de bataklığa saplandı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye paletli ekskavatör çağrıldı. Ekskavatörle önce traktör kurtarıldı, ardından 2 saat süren yoğun çaba sonucunda gurbetçi ailenin aracı bataklıktan çıkarıldı.

Paletli ekskavatör işletmecisi Bayram Ali Cungur, önce traktörü sonra gurbetçi ailenin aracını çıkardıklarını belirterek, "Burası sit alanı olduğu için göl tabanına araçla inmek kesinlikle yasak. Kendileri bilmediklerini söylediler" dedi.

Öte yandan, kurtarma çalışmasının ardından gurbetçi araç sürücüsü, Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek hakkında adli işlem başlatıldı.

Meke Gölü, doğal yapısı ve jeolojik özelliği nedeniyle koruma altında bulunuyor. Yetkililer, vatandaşları ve ziyaretçileri uyararak, göl çevresine araçla girmemeleri ve doğal dengeyi bozmamaları konusunda uyarıyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
