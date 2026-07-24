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Karapınar’da 10 ton saman balyası yandı

Karapınar’da 10 ton saman balyası yandı
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Konya’nın Karapınar ilçesinde çıkan saman balyası yangını paniğe neden olurken, yangında yaklaşık 10 ton saman balyası yanarak kullanılamaz hale geldi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde çıkan saman balyası yangını paniğe neden olurken, yangında yaklaşık 10 ton saman balyası yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Karapınar ilçesine bağlı Apak Yaylası'nda çıktı. Edinilen bilgiye göre, İ.B.'ye ait saman balyaları henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yangın çevredeki alanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 10 ton saman balyası yanarak zarar gördü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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