Karamürsel'deki Orman Yangını 22.5 Saat Sonra Enerjisini Kaybetti

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde dün saat 12.30 sıralarında Akçat ve Suludere mevkilerindeki çıkan orman yangını, 22.5 saattir devam ediyor. Yangının enerjisinin büyük ölçüde düştüğü ile ilgili Kocaeli Valiliği yaptığı açıklamada, "Karamürsel ilçemizdeki orman yangınının enerjisi büyük oranda düşmüş olmakla beraber, havadan ve karadan müdahale devam etmektedir. Söndürme çalışmalarına toplam; 963 personel, 93 intikal aracı, 41 itfaiye aracı, 76 su tankeri, 78 arazöz, 23 iş makinası, 3 mobil haberleşme aracı, 3 mobil mutfak, 10 helikopter, 6 uçak, 2 ambulans ve 4 UMKE aracı sahada hazır beklemekte, Türk Telekom, Vodafone ve TT Mobil birimleri, haberleşmenin kesintisiz sağlanabilmesi amacıyla 1'er adet mobil baz istasyonu sahada konuşlanmıştır" denildi. - KOCAELİ