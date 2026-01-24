Tersane işçilerinin kaldığı evde yangın

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde tersane işçilerinin kaldığı evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi 2312 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın birinci katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple tersane işçilerinin oturduğu evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ