Tersane işçilerinin kaldığı evde yangın

Güncelleme:
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde tersane işçilerinin kaldığı evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından hızlıca söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yangın, Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi 2312 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın birinci katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple tersane işçilerinin oturduğu evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

