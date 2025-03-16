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Karamürsel'de Temizlik Amaçlı Yakılan Ateş Ormana Sıçradı

Karamürsel'de Temizlik Amaçlı Yakılan Ateş Ormana Sıçradı
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir arazide temizlik amacıyla yakılan ateş, ormana sıçrayarak yangına neden oldu. Yangında 2,5 dönüm alan zarar gördü ve itfaiye ile orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir arazide temizlik amacıyla yakılan ateş, ormana sıçrayarak yangına neden oldu. İtfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, 2,5 dönüm alan zarar gördü.

Olay, Tepeköy Mahallesi Bayramcık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir vatandaş, kendi arazisinde temizlik yapmak amacıyla ateş yaktı. Ancak alevler kontrol edilemeyerek ormana sıçradı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle 2,5 dönüm arazi küle dönerken, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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