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Karamürsel'de Site Yöneticisi Bıçaklı Kavgada Ağır Yaralandı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir sitede market işleten M.C.S. ile site yöneticisi H.S. arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Site yöneticisi ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Market işletmecisi ise polise teslim oldu.