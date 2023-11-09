Karamürsel'de Site Yöneticisi Bıçaklı Kavgada Ağır Yaralandı
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir sitede market işleten M.C.S. ile site yöneticisi H.S. arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Site yöneticisi ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Market işletmecisi ise polise teslim oldu.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde site yöneticisi, tartıştığı aynı sitedeki market işletmecisi tarafından bıçaklı kavgada ağır yaralandı.
Kayacık Mahallesi'ndeki bir sitede market işleten M.C.S.(24) ile sitenin yöneticisi H.S. (58) arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda site yöneticisi bıçakla yaralandı.
Çevredeki vatandaşlar tarafından Karamürsel Devlet Hastanesi'ne götürülen, buradaki müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu belirtili.
Polise teslim olan market işletmecisi M.C.S'nin işlemleri devam ediyor.