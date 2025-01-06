Karamürsel'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir kişinin kaldırımda öldürüldüğü anların güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, 4 Temmuz Mahallesi Eski İzmit Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Maksut Beytaş (55) henüz ismi öğrenilemeyen bir şahıs tarafından kaldırımda silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Beytaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cinayeti işleyen zanlının, Beytaş'ın husumetlisi olduğu iddia edildi.

Öte yandan, cinayete ilişkin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, zanlının üst üste ateş ettiği, Beytaş'ın ise yere yığıldığı anlar yer aldı. - KOCAELİ