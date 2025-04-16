Karamürsel'de Motosiklet Kazası: İki Yaralı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde süratli gittiği iddia edilen motosiklet yol kenarındaki ağaca çarparak savruldu. Kazada iki kişi yaralandı.

Kaza, 03.30 sıralarında Ereğli ışıklar mevkiinde meydana geldi. İzmit istikametine giden 41 AZC 517 plakalı motosiklet sürücüsü A.F.Ç., direksiyon hakimiyetini kaybedince yol kenarındaki ağaca çarptı. Savrulan motosiklette yolcu olarak bulunan E.N.G. ile sürücü A.F.Ç. yaralandı. Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ