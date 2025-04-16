Karamürsel'de Motosiklet Kazası: İki Yaralı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde süratli giden motosikletin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Sürücünün durumu ağır.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde süratli gittiği iddia edilen motosiklet yol kenarındaki ağaca çarparak savruldu. Kazada iki kişi yaralandı.
Kaza, 03.30 sıralarında Ereğli ışıklar mevkiinde meydana geldi. İzmit istikametine giden 41 AZC 517 plakalı motosiklet sürücüsü A.F.Ç., direksiyon hakimiyetini kaybedince yol kenarındaki ağaca çarptı. Savrulan motosiklette yolcu olarak bulunan E.N.G. ile sürücü A.F.Ç. yaralandı. Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa