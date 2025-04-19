Karamürsel'de İnternet Altyapı Çalışmalarında Doğal Gaz Borusu Delindi

İnternet altyapı çalışmalarında delinen doğal gaz borusu ekipleri harekete geçirdi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde fiber internet kablosu altyapı çalışmaları esnasında doğal gaz boru hattına zarar verdi. Bölgeye gelen ekipler gazı keserken, çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Olay, Ereğli Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre fiber internet altyapı çalışmaları esnasında yatay sondaj makinası, İZGAZ'a ait boru hattına zarar verdi. Olay sebebiyle borudan gaz salınımı gerçekleşti. Olay yerine gelen ekipler yolu geçişe kapattı ve çevre güvenliğini alarak gaz salınımını durdurdu.

Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.