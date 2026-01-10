Haberler

Gecekonduda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Gecekonduda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir gecekonduda meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının sigorta kutusundan çıktığı belirtildi ve olayda yaralanma yaşanmadı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde gecekonduda sigorta kutusundan çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Karamürsel ilçesine bağlı Ulaşlı Yalı Mahallesi 1053. Sokak'ta bulunan tek katlı gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sigorta kutusundan yangın çıktı. Ev halkının yangını fark ederek itfaiyeye bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, alevleri büyümeden söndürdü. Olayda yaralanma yaşanmazken, evde küçük çaplı maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Hamaney'in sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor

Sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cami avlusunda kan donduran cinayet! Arkasından yaklaşıp peş peşe ateş etti

Cami avlusunda kan donduran cinayet! Arkasından yaklaşıp ateş etti
İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor

Sınır komşumuz gece uyumadı! Ölü sayısı korkunç boyutta
ABD Başkanı Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz

"Çin veya Rusya'nın orayı işgal etmesine izin veremeyiz"
Yer yerinden oynadı! Dünyaca ünlü isimden bomba Arda Güler sözleri

Yer yerinden oynadı! Dünyaca ünlü isimden bomba Arda sözleri
Cami avlusunda kan donduran cinayet! Arkasından yaklaşıp peş peşe ateş etti

Cami avlusunda kan donduran cinayet! Arkasından yaklaşıp ateş etti
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı

Üç kesime dağıtılacak! 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayrıldı
Sezen Aksu karantinaya alındı

Sezen Aksu karantinaya alındı