Gecekonduda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde gecekonduda sigorta kutusundan çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Karamürsel ilçesine bağlı Ulaşlı Yalı Mahallesi 1053. Sokak'ta bulunan tek katlı gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sigorta kutusundan yangın çıktı. Ev halkının yangını fark ederek itfaiyeye bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, alevleri büyümeden söndürdü. Olayda yaralanma yaşanmazken, evde küçük çaplı maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ