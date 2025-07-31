Karamürsel'de Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Öldü, Zanlı Tutuklandı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde eşinin gözleri önünde Uğur Deniz'i bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Karamürsel Kayacık Mahallesi, İnönü Caddesi'ndeki halı sahalar mevkiinde meydana geldi. Eşiyle birlikte sahilde yürüyen Uğur Deniz (35) daha önce kavga ettiği ileri sürülen Ersin K. ile karşılaştı. Yanındaki bıçağı çıkartan zanlı, Uğur Deniz'i eşinin gözleri önünde bıçakladı. Ağır yaralanan Uğur Deniz Karamürsel Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Deniz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından zanlı Ersin K. olayda kullandığı suç aleti ile yakalandı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde işlemleri tamamlanan zanlı sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ