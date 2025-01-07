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Karamürsel'de ATM Önünde Silahlı Saldırı: Maksut Beğtaş Hayatını Kaybetti

Karamürsel'de ATM Önünde Silahlı Saldırı: Maksut Beğtaş Hayatını Kaybetti
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ATM önünde beklerken silahlı saldırıya uğrayan 55 yaşındaki Maksut Beğtaş'ın cenazesi defnedildi. Saldırıyı gerçekleştiren zanlı İstanbul'da yakalandı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ATM önünde beklediği sırada silahlı saldırıya uğrayan Maksut Beğtaş'ın (55) cenazesi toprağa verildi. Cinayeti işlediği tespit edilen zanlı ise İstanbul'da yakalandı.

Olay, dün 12.00 sıralarında 4 Temmuz Mahallesi Eski İzmit Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ATM önünde bekleyen Maksut Beğtaş (55) silahlı saldırıya uğradı, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Beğtaş'ın hayatını yitirdiği belirlendi. Üst üst sıkılan kurşunların hedefi olan Beğtaş'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Karamürsel Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayet anı saniye saniye güvenlik kamerasına da yansıdı.

Zanlı İstanbul'da yakalandı

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, cinayeti işleyen zanlının U.B. olduğunu tespit etti. Cinayetin ardından İstanbul'a kaçtığı belirlenen zanlı, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Cenazesi defnedildi

Maksut Beğtaş'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Cenaze, Karamürsel ilçesindeki Merkez Cami'de öğle namazına müteakip kılınan namazın ardından Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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