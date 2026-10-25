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Karaman'ın Gülkaya köyünde devrilen traktörün altında kalan 55 yaşındaki sürücü öldü

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Karaman'ın Gülkaya köyünde devrilen traktörün altında kalan 55 yaşındaki sürücü öldü Haber Videosunu İzle
Karaman'ın Gülkaya köyünde devrilen traktörün altında kalan 55 yaşındaki sürücü öldü
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Karaman'ın merkezine bağlı Gülkaya köyünde akşam saatlerinde tarla sürerken traktörü devrilen 55 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sürücünün oğlu sinir krizi geçirdi, cenaze otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Karaman'da kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan 55 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Acı haberi alarak olay yerine gelen sürücünün oğlu sinir krizi geçirdi.

Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı Gülkaya köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Baki Özyurt (55), kullandığı 33 UC 955 plakalı traktörle engebeli arazide tarla sürdüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen traktörün altında kaldı. Traktörün devrildiğini fark eden Mehmet S., hemen yardıma koşarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde, Baki Özyurt'un hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

"Seslendim ama Baki dayım vefat etmiş"

Kazayı fark ederek ekiplere haber veren Mehmet S., gazetecilere yaptığı açıklamada, "Traktörün devrildiğini gördüm. Hemen 112'yi aradım. Seslendim ama Baki dayım vefat etmiş. Traktörü biz kaldırdık" dedi.

Babasının traktör kazası geçirdiğini öğrenerek olay yerine gelen Özyurt'un oğlu, babasının hayatını kaybettiğini öğrenince sinir krizi geçirdi. Büyük üzüntü yaşayan genci jandarma ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Baki Özyurt'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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