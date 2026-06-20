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Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Karaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta Ç.A. idaresindeki 61 HL 031 plakalı Seat marka otomobile çarpmamak için manevra yaparak frene basan A.K. yönetimindeki 70 AK 851 plakalı Peugeot marka otomobile, arkasından gelen E.A. yönetimindeki 42 AZE 158 plakalı otomobil çarptı. Kazada, 42 AZE 158 plakalı otomobilin sürücüsü E.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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