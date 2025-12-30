Karaman polisi yılbaşı öncesi denetimlerini arttırdı

Karaman'da polis ekipleri yılbaşı öncesi huzur ve güven uygulaması yaptı.

Yılbaşı tedbirleri kapsamında Karaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı tüm ekiplerce kent genelinde geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Kente farklı noktalarda yapılan "Yılbaşı tedbirleri, huzur ve güven uygulaması" kapsamında iş yerleri ve araçlar kontrol edildi. Denetimlerde araçlar tek tek durdurularak plaka sorguları yapılırken, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorguları yapıldı. Ekipler, asayişin sağlanması ve olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla kontrollerini titizlikle sürdürdü. Uygulamalarda kontrolden geçen vatandaşlarsa polisin yaptığı denetimleri çok beğendiklerini söyledi. Yılbaşı tedbirleri kapsamında huzur ve güven uygulamalarının kent genelinde aralıksız devam edeceği bildirildi. - KARAMAN