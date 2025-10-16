Haberler

Karaman'da Yaşlı Adam Barakasında Ölü Bulundu

Karaman'da Yaşlı Adam Barakasında Ölü Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman Hamidiye Mahallesi'nde yalnız yaşayan 82 yaşındaki Ali Servet Bağcı, kaldığı barakada hareketsiz halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, adamın hayatını kaybettiğini tespit etti ve cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karaman'da tek başına yaşayan yaşlı bir adam, kaldığı barakada ölü bulundu.

Olay, Hamidiye Mahallesi Oduncular Sitesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşadığı öğrenilen Ali Servet Bağcı (82), esnaf tarafından kaldığı evde hareketsiz halde bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polisin yaptığı incelemenin ardından yaşlı adamın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Sahte e-İmza olayıyla ilgili inceleme başlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! DDK hemen inceleme başlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 çocuklarıyla ormana sığınan Avcı ailesinden haber var

2 çocuklarıyla ormana sığınan Avcı ailesinden haber var
Türkiye'nin havası en kirli 3 kenti belli oldu! İlk sıradaki şehir şaşırttı

Türkiye'nin havası en kirli 3 şehri! Birinciyi tahmin etmek çok zor
Cesur tarzıyla bilinen Gülşen, bu kez bambaşka bir görünümde

Bu halini unutun! Gülşen'den şaşırtan tarz değişimi
Ajda Pekkan'dan servet değerinde reklam anlaşması

Servet değerinde reklam anlaşması! İşte kazanacağı ücret
2 çocuklarıyla ormana sığınan Avcı ailesinden haber var

2 çocuklarıyla ormana sığınan Avcı ailesinden haber var
Hacıosmanoğlu'nun çıldırdığı anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince geri döndü

Hacıosmanoğlu'nun çıldırdığı anlar! Erdoğan gelince geri döndü
İşte Türkiye'de en çok aranan numara

İşte Türkiye'de en çok aranan numara
Pakistan'da kamyon uçuruma yuvarlandı: 15 ölü, 8 yaralı

Kamyon uçuruma yuvarlandı: Çoğunluğu çocuk 15 kişi öldü
Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Sigaraya okkalı zam! İşte tiryakileri üzecek yeni fiyatlar
80 gram döneri 615 liraya satıyorlar

Bakan Bey bu işe ne diyecek?
Galatasaray'da ikinci Yusuf Akçiçek vakası! Bir yıldızı daha Fenerbahçe'ye kaptırdılar: Yeni Arda Güler

Bir yıldızı daha Fenerbahçe'ye kaptırdılar: Yeni Arda Güler
Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu

Tanıdık simalar da var! 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?

Macron "Asker verir misiniz?" dedi, Erdoğan yeşil ışık yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.