Karaman'da Yaşlı Adam Barakasında Ölü Bulundu

Karaman'da tek başına yaşayan yaşlı bir adam, kaldığı barakada ölü bulundu.

Olay, Hamidiye Mahallesi Oduncular Sitesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşadığı öğrenilen Ali Servet Bağcı (82), esnaf tarafından kaldığı evde hareketsiz halde bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polisin yaptığı incelemenin ardından yaşlı adamın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN