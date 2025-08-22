Karaman'da Yangında Kuşunu Kurtaran Yaşlı Kadın

Karaman'da Yangında Kuşunu Kurtaran Yaşlı Kadın
Karaman'da bulaşık makinesinden çıkan yangında, yaşlı kadın yoğun dumana rağmen muhabbet kuşunu kurtararak büyük bir cesaret örneği sergiledi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Karaman'da bulaşık makinesinden çıkan yangında yaşlı kadın, yoğun dumana rağmen eve girerek muhabbet kuşunu yangından kurtardı.

Yangın, Nefise Sultan Mahallesi 2. İstasyon Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın zemin katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, mutfakta bulunan bulaşık makinesinde yaşanan elektrik arızasından kaynaklı yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını söndürme çalışmalarını sürdürdüğü esnada ev sahibi Hacer Ö. isimli yaşlı kadın dumanların içerisine daldı. Polis ekiplerinin uyarılarının ardından bir süre sonra kadın dumanların içerisinden kafesteki muhabbet kuşuyla birlikte dışarıya çıktı. Kuşunun sağ olduğunu gören kadın, bir süre kuşunu öperek sevdi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, evin mutfağında maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
