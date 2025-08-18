Karaman'da Yangın Vatandaşlar Tarafından Söndürüldü

Karaman'ın Sümer Mahallesi'nde bir evin teras katında çıkan yangın, vatandaşların hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi ancak yangın vatandaşlar tarafından kontrol altına alındı.

Karaman'da 2 katlı evin teras katında çıkan yangın vatandaşlar tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın, Sümer Mahallesi 1353. Sokak üzerindeki 2 katlı evin teras katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, teras kattan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine ise adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar itfaiye gelmeden müdahale ettikleri yangını kısa sürede büyümeden söndürdü. Olayı gazeteciye anlatan Tacip İnce, "Kahvedeydim, komşular telefonla yangın çıktığını haber etti. Hemen eve geldik. Sağ olsun komşular zaten müdahale etmiş. Eş dost arkadaşlar ile yangını söndürdük. Allah devletimizden, itfaiyemizden, polisimizden razı olsun. Yangın çatıda mangal yapılan yerde kendiliğinden çıkmış. Dün ateş de yakmamışlar çocuklar. Bunda da var bir hayır, çok şükür kimsede bir şey yok" dedi.

Yapılan kontrollerin ardından ekipler bölgeden ayrıldı. - KARAMAN

