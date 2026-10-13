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Karaman'da yaklaşık 6 metreden düşen 2 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı.

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Karaman'da yaklaşık 6 metreden düşen 2 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı.
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Karaman'da 2 yaşındaki çocuk, kardeşleriyle çıktığı apartmanın balkonundan yaklaşık 6 metre yükseklikten asfalt zemine düştü. Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Karaman'da kardeşleriyle birlikte balkona çıkan 2 yaşındaki çocuk, yaklaşık 6 metre yükseklikten asfalt zemine düşerek yaralandı. Küçük çocuk, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Abbas Mahallesi 338. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı apartmanın birinci katındaki balkona kardeşleriyle birlikte çıkan 2 yaşındaki yabancı uyruklu E.K. isimli kız çocuğu bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten asfalt zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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