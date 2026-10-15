Karaman'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda takla atan aracın sürücüsü yaralandı

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Karaman'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç, refüjdeki beton dubalara çarptıktan sonra karşı şeride geçerek boş araziye takla attı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, akşam saat 22.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ü. (35) idaresindeki 34 AJ 4109 plakalı hafif ticari araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüjdeki beton mantar dubalara çarpan araç, daha sonra karşı şeride geçti. Trafik levhasını da deviren araç, ardından boş araziye takla attı. Kazada sürücü B.Ü. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı