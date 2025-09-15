Karaman'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 13 Şahıs Tutuklandı

Karaman'da polisin yaptığı asayiş uygulamalarında uyuşturucu, ruhsatsız silahlar ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 13 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 1 haftalık uygulamalarda 3 bin 918 kişi sorgulandı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 13 kişi yakalanarak tutuklandı. Trafik uygulamalarında ise alkollü araç kullanan 17 kişi, ehliyetsiz ve yetersiz ehliyeti olan 78 kişi ile kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 56 kişiye para cezası uygulandı. 96 araç trafikten men edilirken, 21 sürücünün ehliyetine el konuldu. Narkotik uygulamalarında da 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 21 adet kesici-delici alet, 8 adet tabanca fişeği, 205 gram bonzai, 29 gram sıvı bonzai, 2 gram bonzai hammaddesi, 3 parça bonzai emdirilmiş kağıt, 3 gram, 57 adet sentetik ecza maddesi, 3 adet extacy, 4 adet kenevir tohumu ele geçirildi.

Emniyet'ten yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamının devamına yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz şekilde devam edileceği kaydedildi. - KARAMAN