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Karaman'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Zanlı Tutuklandı

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla Ş.B, H.T. ve H.D'yi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.