Karaman'da aranan 10 kişi tutukladı

Karaman'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda uyuşturucu maddeler ile makaronlar ele geçirilirken, aranan 49 kişiden 10'u tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13-21 Şubat tarihleri arasında sorumluluk bölgelerinde geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. JASAT başta olmak üzere asayiş ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda 15 bin 659 kişi ve 7 bin 91 araç sorgulandı. Yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 49 kişi yakalanırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denetimlerde ayrıca sentetik ecza hap, kokain maddesi, kenevir tohumu, 80 gram kubar esrar, uyuşturucu madde içme aparatı, ruhsatsız tabanca, ses fişeği atabilen tabanca, 108 adet tabanca mühimmatı, 10 kilogram tütün, 4 adet elektronik makaron doldurma makinası, bin 800 adet dolu makaron ve 7 bin 600 adet boş makaron ele geçirildi.

Jandarma, il genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı