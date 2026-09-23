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Karaman'da üniversite güvenliği için Vali Çiçek başkanlığında toplantı yapıldı

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Karaman'da üniversite güvenliği için Vali Çiçek başkanlığında toplantı yapıldı
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Karaman'da 2026-2027 akademik yılı öncesinde Üniversite Güvenlik Koordinasyon Toplantısı yapıldı. Vali Hayrettin Çiçek başkanlığındaki toplantıda yerleşke, yurt ve öğrenci yoğun bölgelerdeki güvenlik tedbirleri değerlendirildi.

Karaman'da 2026-2027 akademik yılı öncesinde Üniversite Güvenlik Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Hayrettin Çiçek başkanlığında Yunus Emre Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, üniversite yerleşkeleri ve çevrelerinde alınan güvenlik tedbirleri değerlendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan sunumun ardından Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ile Ermenek ve Kazımkarabekir ilçelerindeki meslek yüksekokullarında eğitim gören öğrencilerin güvenliğine yönelik çalışmalar ele alındı. Toplantıda ayrıca yurt ve barınma alanlarının güvenliği, trafik ve asayiş tedbirleri ile öğrencilerin yoğun bulunduğu bölgelerde alınacak önlemler görüşüldü.

Toplantıda konuşan Vali Hayrettin Çiçek, öğrencilerin eğitim hayatlarını huzur ve güven içerisinde sürdürebilmelerinin öncelikli olduğunu belirterek, yeni akademik yıl öncesinde kurumların gerekli hazırlıkları eksiksiz tamamlamalarını istedi.

Güvenlik tedbirlerinin akademik yıl boyunca ilgili kurumların koordinasyon ve iş birliği içerisinde sürdürüleceği belirtildi.

Toplantıya KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı ile kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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