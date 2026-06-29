Karaman'da üç aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Karaman'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saat 21.30 sıralarında Çeltek Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep A. (42) idaresindeki 70 DZ 793 plakalı kamyonet ile Ramazan D. (36) yönetimindeki 70 AY 250 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen başka bir kamyonete çarparak durabildi. Kazada, otomobildeki Halil D. (73) ve eşi Fatma D. (69) yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahale sonrası ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı