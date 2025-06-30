Karaman'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

Karaman'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı
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Karaman'da bir otomobil kamyonete çarptıktan sonra aydınlatma direğine çarparak kaza yaptı. Sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da önce solladığı kamyonete sonra da aydınlatma direğine çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, İbrahim Hakkı Konyalı Mahallesi Ahmet Zeki Velidi Togan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.G. yönetimindeki 42 NC 284 plakalı otomobil, önünde seyreden B.A. idaresindeki 38 AHZ 022 plakalı yük taşıma kamyonetine sollama yaparken yandan çarptı. Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobile solladığı kamyonet arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü R.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol otomobilin olay yerinden kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kazayı anlatan kamyonet sürücüsü B.A. "Yukarıda geliyordum, aynadan baktım görmedim. Önce yandan benim kamyonete çarptı, sonra da direğe çarptı" ifadelerini kullandı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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