Karaman'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza, Urgan Mahallesi Yeni Çevre Yolu üzerindeki köprü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali B. idaresindeki 70 DE 982 plakalı Lada marka otomobil ile Nazmiye Ö. yönetimindeki 70 ABH 234 plakalı Skoda marka otomobil çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

