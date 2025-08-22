Karaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Karaman'da gurbetçi vatandaşın kullandığı otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tahsin Ünal Mahallesi, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tatilini geçirmek üzere Hollanda'dan memleketi Karaman'a gelen gurbetçi R.O. idaresindeki JJ-035-T plakalı Audi marka otomobil, T.K. yönetimindeki 70 ACD 688 plakalı motosikletle kavşakta çarpıştı. Çarpışmayla birlikte devrilen motosikletin sürücüsü yere savrularak yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN