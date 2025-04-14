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Karaman'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Ağır Yaralı

Karaman'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Ağır Yaralı
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Karaman-Konya kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı. Audi cipin arkadan çarptığı BMW'nin sürücüsü kurtarılamadı.

Karaman'da bir otomobilin önünde giden cipe arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ölürken, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, gece saat 03.00 sıralarında Karaman- Konya kara yolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette seyreden Niyazi K. idaresindeki 42 AZN 136 plakalı Audi marka cipe arkadan gelen Ramazan Berkay Eroğlu idaresindeki 06 ABG 898 plakalı BMW marka otomobil çarptı. Kazanın şiddetiyle cip, yol kenarına ters dönerken, sürücüler ile 42 AZN 136 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Hüseyin D., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ramazan Berkay Eroğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken diğer yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapanan yolun Konya-Karaman yönü, araçların çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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