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Karaman'da ticari taksi karşı şeride geçti, 1 yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı

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Karaman'da ticari taksi karşı şeride geçti, 1 yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı Haber Videosunu İzle
Karaman'da ticari taksi karşı şeride geçti, 1 yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı
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Karaman'da gece 01.00 sıralarında kontrolden çıkan ticari taksi, refüjdeki beton dubaları aşarak karşı şeride geçti. Kazada yaralanan sürücü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, tahkikat başlatıldı.

Karaman'da kontrolden çıkarak karşı şeride geçen ticari taksinin sürücüsü yaralandı.

Kaza, gece saat 01.00 sıralarında Osmangazi Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E. idaresindeki 70 T 0120 plakalı Hyundai marka ticari taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çıktı. Refüjde bulunan beton mantar dubaları aşan araç, karşı şeride geçerek durabildi. Kazada taksi sürücüsü M.E. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis kaza yerinde önlem alırken, yaralı sürücü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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