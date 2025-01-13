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Karaman'da Ticari Taksi Duvarda Asılı Kaldı: 1 Yaralı

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Karaman'da kayganlaşan yolda kontrolden çıkan ticari taksi, aydınlatma direğine çarparak 82. Yıl Devlet Hastanesi'nin duvarında asılı kaldı. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Karaman'da kontrolden çıkan ticari taksi çarptığı duvarda asılı kaldı: 1 yaralı

KARAMAN - Karaman'da kayganlaşan yolda kontrolden çıkan ticari taksi önce aydınlatma direğine, sonrada çarptığı duvarda asılı kaldı. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Pirireis Mahallesi 100.Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.F. idaresindeki 70 T 0071 plakalı Hyundai marka ticari taksi kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak önce kaldırımdaki aydınlatma direğine daha sonra 82. Yıl Devlet Hastanesi Ek Binasının duvarına çarparak asılı kaldı. Kazada otomobil sürücüsü H.F. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı otomobil sürücüsü ekiplerce araçtan çıkarılarak ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polisin yaptığı incelemenin ardından duvarda asılı kalan otomobil çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Karaman'da Ticari Taksi Duvarda Asılı Kaldı: 1 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET AKİF ORHAN - 3.Sayfa
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