Karaman'da ters yön denetiminde kurallara uymayan sürücülere 55 bin lira ceza kesildi

Karaman'da trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği ters yön uygulamasında, kurallara uymadığı belirlenen sürücülere toplam 55 bin lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Sekiçeşme Mahallesi Dr. Mehmet Armutlu Caddesi'nde ters yön uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama sırasında ters yönde seyreden araç ve motosiklet sürücüleri ekipler tarafından durduruldu. Yapılan kontrollerde trafik kurallarına uymadığı tespit edilen sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında toplam 55 bin lira idari para cezası kesildi.

Trafik ekiplerinin kent genelinde sürücülerin can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerine aralıksız devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı