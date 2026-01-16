Haberler

Telefonla uğraşırken takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu

Telefonla uğraşırken takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu
Karaman'da cep telefonuyla uğraşan bir sürücü, kullandığı otomobilin kontrolünü kaybederek takla attı. Olayda sürücü yara almadan kurtulurken, otomobil hurdaya döndü.

Karaman'da bir sürücü telefonla uğraşırken takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu.

TELEFONLA UĞRAŞIRKEN OTOMOBİLİYLE TAKLA ATTI

Kaza, Tabduk Emre Mahallesi Prof. Dr. Halil Cin Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.H.Y. (23) kullandığı 70 AP 420 plakalı Tofaş marka otomobil ile seyir halindeyken, cep telefonuyla annesini aramak istedi. O sırada kontrolden çıkan otomobil, refüje çarpıp ağaçları devirdikten sonra takla attı.

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, otomobil adeta hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü A.H.Y., "Annemi arayacaktım, telefona bakarken bir tak sesi geldi. Araba atlayınca, ben açık camdan kendimi dışarıya attım. Tam araba yan yattı, ben kendimi dışarıya toprağa attım. Ters döndüğünde içinde değildim. Allah'a şükür bende bir şey yok" dedi.

Kazaya karışan araç çekiciyle yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
