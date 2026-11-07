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Karaman'da taş yığınına çıkan otomobil askıda kaldı, 2 kişi yaralandı

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Karaman Fatih Mahallesi Göksu Bulvarı'nda kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki taş yığınının üzerine çıkarak askıda kaldı; kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Karaman'da kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki taş yığınının üzerine çıkarak askıda kaldı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Fatih Mahallesi Göksu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K.Ç. (29) idaresindeki 34 LL 4381 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki taş yığınının üzerine çıktı. Taş yığınının üzerinde askıda kalan otomobilde sürücü H.K.Ç. ile yolcu S.Ç. (30) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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