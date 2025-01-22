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Karaman'da Tarihi Eser ve Ruhsatsız Silah Operasyonu: 1 Gözaltı

Karaman'da Tarihi Eser ve Ruhsatsız Silah Operasyonu: 1 Gözaltı
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Karaman'ın Ayrancı ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve tarihi eser ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı ve 76 bin lira idari para cezası uygulandı.

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda çok sayıda tarihi eser ile ruhsatsız silahlar ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı köyde ismi açıklanmayan bir şahsın evinde ruhsatsız silah ve tarihi eser bulunduğu yönünde bilgiye ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde harekete geçen ekipler, şahsın evine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, bin 547 adet tabanca mermisi, 455 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje, 1 adet dedektör, 11 adet kaçak avcılıkta kullanılan ses yayın cihazı, 5 adet silah üstü dürbün, 2 adet gece görüş dürbünü ile 3 adet el dürbünü ele geçirdi. Gözaltına alına şahıs, hakkında adli işlem başlatılmak üzere karakola götürülürken, aynı zamanda 76 bin 202 lirada idari para cezası yazıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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